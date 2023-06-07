Два человека погибли, 13 ранены при стрельбе в кампусе университета в Вирджинии
ABC 8: Два человека погибли и 13 ранены в результате стрельбы в США
Неизвестный открыл стрельбу в США на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд. Как пишет телеканал ABC 8, в результате ЧП погибло два человека, 13 получили ранения.
Неизвестный открыл стрельбу в парке США во время фотографирования студентов, есть раненые. Видео © twitter / rawsalerts / crimewithbobby
Инцидент произошёл во время выпускного фотографирования студентов рядом с театром "Альтрия", где проходил выпускной старшей школы. По данным канала, неизвестный открыл беспорядочную стрельбу и скрылся. Сейчас на месте происшествия работает полиция, преступника ищут.
Ранее Лайф писал, что во время моторалли в американском штате Нью-Мексико неизвестные открыли стрельбу. Как минимум три человека скончались, ещё пятеро получили ранения.
twitter / crimewithbobby