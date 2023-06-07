Два человека погибли, 13 ранены при стрельбе в кампусе университета в Вирджинии

Неизвестный открыл стрельбу в США на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд. Как пишет телеканал ABC 8, в результате ЧП погибло два человека, 13 получили ранения.

Неизвестный открыл стрельбу в парке США во время фотографирования студентов, есть раненые. Видео © twitter / rawsalerts / crimewithbobby

Инцидент произошёл во время выпускного фотографирования студентов рядом с театром "Альтрия", где проходил выпускной старшей школы. По данным канала, неизвестный открыл беспорядочную стрельбу и скрылся. Сейчас на месте происшествия работает полиция, преступника ищут.