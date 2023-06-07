Регион

Уведомления отключены

6 июня, 23:31

Два человека погибли, 13 ранены при стрельбе в кампусе университета в Вирджинии

ABC 8: Два человека погибли и 13 ранены в результате стрельбы в США

Неизвестный открыл стрельбу в США на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд. Как пишет телеканал ABC 8, в результате ЧП погибло два человека, 13 получили ранения.

Неизвестный открыл стрельбу в парке США во время фотографирования студентов, есть раненые. Видео © twitter / rawsalerts / crimewithbobby

Инцидент произошёл во время выпускного фотографирования студентов рядом с театром "Альтрия", где проходил выпускной старшей школы. По данным канала, неизвестный открыл беспорядочную стрельбу и скрылся. Сейчас на месте происшествия работает полиция, преступника ищут.

Семь человек убиты во время стрельбы в хостеле города Умлази в ЮАР

Семь человек убиты во время стрельбы в хостеле города Умлази в ЮАР

Ранее Лайф писал, что во время моторалли в американском штате Нью-Мексико неизвестные открыли стрельбу. Как минимум три человека скончались, ещё пятеро получили ранения.

Обложка ©

twitter / crimewithbobby

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров