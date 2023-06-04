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4 июня, 01:37

Семь человек убиты во время стрельбы в хостеле города Умлази в ЮАР

<p>Хостел в городе Умлази, где произошла стрельба. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/newslivesa/status/1665063075580346371" target="_blank" rel="noopener noreferrer">News Live SA</a></p>

Хостел в городе Умлази, где произошла стрельба. Обложка © Twitter / News Live SA

Семь человек погибло, ещё двое ранены в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази. Об этом информирует местная полиция.

Всё произошло 3 июня, когда девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет употребляли алкоголь в одной из комнат. В этот момент в помещение зашли неизвестные люди и открыли огонь. После этого нападавшие скрылись. Причины случившегося сейчас выясняются.

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Юлия Коновалова
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