Семь человек убиты во время стрельбы в хостеле города Умлази в ЮАР

Семь человек погибло, ещё двое ранены в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази. Об этом информирует местная полиция.

Всё произошло 3 июня, когда девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет употребляли алкоголь в одной из комнат. В этот момент в помещение зашли неизвестные люди и открыли огонь. После этого нападавшие скрылись. Причины случившегося сейчас выясняются.