Трое человек убиты, пятеро ранены во время стрельбы на мотопробеге в США

Во время моторалли в американском штате Нью-Мексико неизвестные открыли стрельбу, как минимум три человека скончались, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает местная полиция.

"Стрельба на мотопробеге в Ред-Ривере. Вот что нам известно на данный момент: три человека скончались, пятеро ранены, им оказывается медицинская помощь", — уточнили правоохранители.

Неизвестные открыли стрельбу на автопробеге в США. Видео © Twitter / LoveWorld / NewsStongue

Трагедия произошла в городе Ред-Ривер в горах Сангре-де-Кристо. По предварительной информации, нападение могли организовать участники байкерских банд. На публикуемых очевидцами кадрах видно, что место преступления оцеплено, работают экстренные службы. На соседних участках дороги образовались заторы.