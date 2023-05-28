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28 мая, 09:16

Трое человек убиты, пятеро ранены во время стрельбы на мотопробеге в США

Во время моторалли в американском штате Нью-Мексико неизвестные открыли стрельбу, как минимум три человека скончались, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает местная полиция.

"Стрельба на мотопробеге в Ред-Ривере. Вот что нам известно на данный момент: три человека скончались, пятеро ранены, им оказывается медицинская помощь", уточнили правоохранители.

Неизвестные открыли стрельбу на автопробеге в США. Видео © Twitter / LoveWorld / NewsStongue

Трагедия произошла в городе Ред-Ривер в горах Сангре-де-Кристо. По предварительной информации, нападение могли организовать участники байкерских банд. На публикуемых очевидцами кадрах видно, что место преступления оцеплено, работают экстренные службы. На соседних участках дороги образовались заторы.

Девять подростков ранены при стрельбе на вечеринке после выпускного в США

Девять подростков ранены при стрельбе на вечеринке после выпускного в США

Ранее сообщалось, что в американском городе Атланта в результате стрельбы в больнице один человек погиб, ещё четверо были ранены. Огонь открыл бывший военный, который пришёл на приём к врачу в сопровождении матери. В какой-то момент он "разволновался и начал стрелять из пистолета", а затем скрылся.

Обложка ©

Twitter / NewsStongue

Татьяна Миссуми
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