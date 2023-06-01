В Берлине грузин зарезал жену-украинку за отказ делиться пособием

Берлинский суд приговорил к пяти годам заключения гражданина Грузии, который зарезал жену-украинку на глазах у их дочери. Как сообщает немецкое издание Bild, ранее семья проживала в Харькове, но в октябре 2022 года прибыла в Германию в качестве беженцев.

Сторона обвинения просила 10 лет тюрьмы для обвиняемого. Приговор был смягчён из-за того, что мужчина находился в состоянии аффекта, а также он раскаялся в содеянном. По данным журналистов, в Харькове глава семейства работал дальнобойщиком и был единственным кормильцем. Переехав в ФРГ, он так и не смог найти себе работу, а денежное пособие, положенное для беженцев, поступало только на счёт его жены, гражданки Украины.

Женщина регулярно тратила на свои нужды предоставляемые немецкими властями средства, не делясь с мужем. Из-за этого супруги часто конфликтовали, и очередная перепалка спровоцировала мужчину схватиться за нож. В результате он нанёс жене пять ударов, от которых та скончалась на месте.