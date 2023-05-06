В Евросоюзе нашли способ избавиться от украинских беженцев
Irish Examiner: В ЕС готовы платить беженцам с Украины, чтобы они уехали обратно
Власти Евросоюза рекомендуют государствам стимулировать украинских беженцев к возвращению на родину дополнительными социальными выплатами. Об этом пишет ирландская газета Irish Examiner.
"Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой", — отмечается в публикации.
При этом те переселенцы, которые нашли работу или начали обучение, смогут получить вид на жительство. В планах у западных чиновников также создание совместной с Киевом программы по реинтеграции украинцев.
Ранее Лайф писал, что власти Кипра выселяют три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона. Кроме того, Великобритания планирует ввести лимит на число ежегодно принимаемых беженцев, чтобы не понести убытки из-за их содержания.
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