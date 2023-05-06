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5 мая, 22:10

В Евросоюзе нашли способ избавиться от украинских беженцев

Irish Examiner: В ЕС готовы платить беженцам с Украины, чтобы они уехали обратно

Власти Евросоюза рекомендуют государствам стимулировать украинских беженцев к возвращению на родину дополнительными социальными выплатами. Об этом пишет ирландская газета Irish Examiner.

"Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой", — отмечается в публикации.

Страны ЕС стали урезать траты на украинских беженцев

Страны ЕС стали урезать траты на украинских беженцев

При этом те переселенцы, которые нашли работу или начали обучение, смогут получить вид на жительство. В планах у западных чиновников также создание совместной с Киевом программы по реинтеграции украинцев.

Ранее Лайф писал, что власти Кипра выселяют три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона. Кроме того, Великобритания планирует ввести лимит на число ежегодно принимаемых беженцев, чтобы не понести убытки из-за их содержания.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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