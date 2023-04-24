Власти Кипра поставили ультиматум проживающим в отелях украинским беженцам
AlphaNews: Власти Кипра выселяют три тысячи украинских беженцев из отелей
Кипрские власти намерены выселить три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона. Об этом сообщает портал AlphaNews.
По данным издания, правительство страны предъявило ультиматум украинцам, которые поселены в 21 отеле по всему Кипру, обязав их найти новое жильё к 31 мая. А вот отели, которые продолжат заселять беженцев с Украины после 1 июня, будут определены по результатам тендера Министерства туризма республики.
Также власти Кипра начали реализацию планов по поиску работы для трудоспособных украинцев. При этом беженцы имеют право обратиться за субсидией на аренду жилья.
Ранее Лайф писал, что власти Великобритании предлагают ввести лимит на количество ежегодно принимаемых беженцев, чтобы не понести убытки из-за их содержания. Об этом заявила глава МВД Суэлла Браверман.
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