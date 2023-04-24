Власти Кипра поставили ультиматум проживающим в отелях украинским беженцам

Кипрские власти намерены выселить три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона. Об этом сообщает портал AlphaNews.

По данным издания, правительство страны предъявило ультиматум украинцам, которые поселены в 21 отеле по всему Кипру, обязав их найти новое жильё к 31 мая. А вот отели, которые продолжат заселять беженцев с Украины после 1 июня, будут определены по результатам тендера Министерства туризма республики.

Также власти Кипра начали реализацию планов по поиску работы для трудоспособных украинцев. При этом беженцы имеют право обратиться за субсидией на аренду жилья.