Крупнейший банк Кипра предупредил о скором закрытии счетов россиян

Самый крупный банк на Кипре Bank of Cyprus сообщил клиентам из России о том, что их счета закрывают. Это связано с тем, что был расширен американский SDN-лист, пишет Forbes со ссылкой на данные Main Partner Trust. Банк рассылает такие уведомления в течение недели.

По данным издания, поводом для закрытия российских счетов может быть налоговое резидентство России. Банк начал гораздо чаще проверять счета на оплату коммунальных услуг. По всей вероятности, это попытка выяснить, действительно ли клиент живёт на Кипре.

Эксперты предполагают, что также закрыть счёт могут из-за доходов от санкционного российского бизнеса. Кроме того, среди возможных причин выделили не самые распространённые виды на жительство — F, "визитёр", а также виза цифрового кочевника.