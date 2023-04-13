Счета россиян в швейцарских банках оказались под угрозой

Швейцарские банки ужесточили контроль за операциями своих российских клиентов. Если те платят налоги на родине, некоторые финансовые организации могут закрыть их счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух адвокатов из Швейцарии, работающих с российскими клиентами. Информацию подтвердил и источник в банковском секторе этой страны. По данным издания, началось это около месяца назад с клиентов UBS и Сredit Suisse.

"В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придётся закрыть их счёт, но официальных действий после этого ещё не последовало", — рассказал управляющий партнёр швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.

По его словам, банки пока действуют выборочно. Такие шаги они объясняют тем, что клиенты платят в бюджет государству, которое якобы дестабилизирует ситуацию на Украине.

Другой адвокат рассказал изданию, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов. Кудинов считает, что на банки давят власти Швейцарии. Клиенты организаций намерены обжаловать подобные действия.