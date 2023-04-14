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Регион
Опубликовано 14 апреля 2023, 18:10
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В Госдуме отреагировали на планы банка ОАЭ ENBD заблокировать счета граждан России

Депутат Гаврилов: Банк ENBD поставил европейские директивы выше прав клиентов

Начав блокировать счета россиян, банк Emirates NBD поставил европейские директивы выше прав клиентов. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат ГД, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Западные страны идут по пути введения вторичных санкций, а также пресечения различных способов по обходу санкций. В данном случае банк ОАЭ демонстрирует следование европейским директивам, ставя их выше законных прав клиентов. Продолжается экономическая война с российскими офшорами, теми, кто традиционно работал на глобальных рынках", — сказал он.

По словам депутата, россияне, владеющие зарубежными акциями и получающие дивиденды на счета в зарубежных банках, оказались сейчас практически в безвыходной ситуации. Случай с дубайским банком показывает, под каким давлением Великобритании и ЕС находятся конкретные страны Персидского залива. Причём, подчеркнул Гаврилов, меры против большого круга российских депозитариев и компаний будут только ужесточаться, поэтому им следует поискать более дружественные юрисдикции. Для этих целей депутаты Госдумы подготовят новые меры.

"Мы планируем подготовить новые меры по защите нашего бизнеса, оказавшегося в офшорных юрисдикциях. Наша задача — сделать максимально эффективным механизм для возвращения компаний в нашу страну или для перевода в дружественные юрисдикции", — подчеркнул Гаврилов.

Счета россиян в швейцарских банках оказались под угрозой
Счета россиян в швейцарских банках оказались под угрозой

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков ОАЭ — ENBD — начал блокировать инвестиционные счета россиян. По мнению эксперта Киры Винокуровой, это работа США по предотвращению обхода санкций через третьи страны.

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Евгения Колесникова
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