В Эмиратах начали блокировать инвестиционные счета россиян
Forbes: Один из крупнейших банков ОАЭ — ENBD — начал блокировать счета россиян
Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD — начал блокировать инвестиционные счета российских клиентов, сообщает Forbes, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
"Банк начнёт переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут", — говорится в материале.
Источник издания пояснил, что формально это связано с тем, что ENBD наряду с европейскими и швейцарскими банками пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан выполнять их требования. Как отметила специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова, во всей этой ситуации налицо работа США по предотвращению обхода санкций через третьи страны. По мнению эксперта, даже Объединённые Арабские Эмираты вынуждены подстраиваться под американцев.
Ранее стало известно, что швейцарские банки ужесточили контроль за операциями российских клиентов. Соответствующие проверки начались около месяца назад с UBS и Сredit Suisse.
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