В Эмиратах начали блокировать инвестиционные счета россиян

Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD — начал блокировать инвестиционные счета российских клиентов, сообщает Forbes, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

"Банк начнёт переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут", — говорится в материале.

Источник издания пояснил, что формально это связано с тем, что ENBD наряду с европейскими и швейцарскими банками пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан выполнять их требования. Как отметила специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова, во всей этой ситуации налицо работа США по предотвращению обхода санкций через третьи страны. По мнению эксперта, даже Объединённые Арабские Эмираты вынуждены подстраиваться под американцев.