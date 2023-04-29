Страны ЕС стали урезать траты на украинских беженцев

Восточное крыло ЕС сокращает расходы на поддержку украинских беженцев из-за финансовых трудностей, сообщает Bloomberg. В частности, речь идёт о Румынии, Словакии, Польше и Чехии.

"<...> Члены ЕС вложили на миллиарды больше, чем планировалось, во всё: от увеличения расходов на оборону и отправки оружия Киеву до субсидирования коммунальных платежей после резкого роста цен на энергоносители", — пишет издание.

В итоге из-за дефицита госказны власти Румынии сначала приняли решение о прекращении оплаты жилья украинским беженцам, а затем почти в два раза сократили их денежное пособие.

"Мы явно становимся обузой", — приводятся в статье слова украинской беженки.

В такой же ситуации переселенцы из Незалежной оказались в Словакии, Польши и Чехии.