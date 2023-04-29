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29 апреля, 04:23

Страны ЕС стали урезать траты на украинских беженцев

Bloomberg: Восточноевропейские страны сокращают траты на поддержку беженцев

Восточное крыло ЕС сокращает расходы на поддержку украинских беженцев из-за финансовых трудностей, сообщает Bloomberg. В частности, речь идёт о Румынии, Словакии, Польше и Чехии.

"<...> Члены ЕС вложили на миллиарды больше, чем планировалось, во всё: от увеличения расходов на оборону и отправки оружия Киеву до субсидирования коммунальных платежей после резкого роста цен на энергоносители", — пишет издание.

В итоге из-за дефицита госказны власти Румынии сначала приняли решение о прекращении оплаты жилья украинским беженцам, а затем почти в два раза сократили их денежное пособие.

"Мы явно становимся обузой", — приводятся в статье слова украинской беженки.

В такой же ситуации переселенцы из Незалежной оказались в Словакии, Польши и Чехии.

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Ранее стало известно, что власти Кипра выселяют три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона. Кроме того, Великобритания планирует ввести лимит на количество ежегодно принимаемых беженцев, чтобы не понести убытки из-за их содержания.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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