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21 апреля, 16:43

Польшу объявили двунациональной страной

Журналист Шулджиньский назвал Польшу двунациональной страной из-за украинцев

Польша стала двунациональным государством после приезда украинских беженцев, а значит, страны встали на путь к объединению. Об этом сказал обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita.

"Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнёрство, покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт", — пояснил он.

Журналист подчеркнул, что от общего числа проживающих в Польше украинцы составляют уже более 8%. По его мнению, беженцы становятся "образованнее и состоятельнее" после приезда в соседнюю республику.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что в будущем границы между странами исчезнут. По его словам, государства сотрут все экономические, политические и исторические преграды на пути к тесному союзу.

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ТАСС / AP / Sergei Grits

Татьяна Миссуми
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