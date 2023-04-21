Польшу объявили двунациональной страной

Польша стала двунациональным государством после приезда украинских беженцев, а значит, страны встали на путь к объединению. Об этом сказал обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita.

"Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнёрство, покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт", — пояснил он.

Журналист подчеркнул, что от общего числа проживающих в Польше украинцы составляют уже более 8%. По его мнению, беженцы становятся "образованнее и состоятельнее" после приезда в соседнюю республику.