Польшу объявили двунациональной страной
Журналист Шулджиньский назвал Польшу двунациональной страной из-за украинцев
Польша стала двунациональным государством после приезда украинских беженцев, а значит, страны встали на путь к объединению. Об этом сказал обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita.
"Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнёрство, покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт", — пояснил он.
Журналист подчеркнул, что от общего числа проживающих в Польше украинцы составляют уже более 8%. По его мнению, беженцы становятся "образованнее и состоятельнее" после приезда в соседнюю республику.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что в будущем границы между странами исчезнут. По его словам, государства сотрут все экономические, политические и исторические преграды на пути к тесному союзу.
ТАСС / AP / Sergei Grits