Выбивала зубы и заставляла есть экскременты: В Польше мамаша с Украины пытала и продавала детей педофилам
Wyborcza: В Польше задержали украинскую беженку, продававшую детей педофилам
В польском городе Познань задержали 52-летнюю беженку из Днепропетровской области Украины, которая избивала и продавала педофилам своих приёмных детей, сообщает газета Wyborcza.
По информации издания, в марте 2022 года Светлана П. прибыла с Украины вместе с десятью детьми в возрасте от четырёх до 16 лет. Первыми на подозрительную мамашу внимание обратили волонтёры. Именно они и забили тревогу после того, как обнаружили в доме голодных ребят. Также выяснилось, что Светлана всячески издевалась над несовершеннолетними: выбивала им зубы и заставляла есть экскременты. Помимо этого украинка ещё и торговала детьми, отдавая их в пользование местных педофилов.
"Мы будем добиваться сурового наказания. Единственными смягчающими обстоятельствами являются несудимость обвиняемой и частичное признание вины", — отметил представитель прокуратуры Лукаш Вавжиняк.
Против Светланы уже выдвинуто десять обвинений, ей грозит до 15 лет заключения.
Ранее Лайф писал, что власти Кипра выселяют три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона. А Великобритания планирует ввести лимит на число ежегодно принимаемых беженцев, чтобы сократить убытки из-за их содержания.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Friso Gentsch