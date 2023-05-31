Выбивала зубы и заставляла есть экскременты: В Польше мамаша с Украины пытала и продавала детей педофилам⁠⁠

По информации издания, в марте 2022 года Светлана П. прибыла с Украины вместе с десятью детьми в возрасте от четырёх до 16 лет. Первыми на подозрительную мамашу внимание обратили волонтёры. Именно они и забили тревогу после того, как обнаружили в доме голодных ребят. Также выяснилось, что Светлана всячески издевалась над несовершеннолетними: выбивала им зубы и заставляла есть экскременты. Помимо этого украинка ещё и торговала детьми, отдавая их в пользование местных педофилов.