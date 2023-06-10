Девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско
Полицейские на месте стрельбы в Сан-Франциско. Обложка © KPIX-TV
Девять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщили в городской полиции. Место происшествия изолировано, угроза населению отсутствует.
Место стрельбы в Сан-Франциско. Видео © Twitter / Paul Valdez
"Мы проводим расследование, связанное со стрельбой... Мы можем подтвердить, что есть девять пострадавших от стрельбы, и ожидается, что все они выживут", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее два человека погибли и ещё 13 пострадали в результате стрельбы на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде. Неизвестный открыл огонь во время выпускного фотографирования студентов, после чего скрылся.