Регион

Уведомления отключены

10 июня, 09:44

Девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско

<p>Полицейские на месте стрельбы в Сан-Франциско. Обложка © KPIX-TV</p>

Полицейские на месте стрельбы в Сан-Франциско. Обложка © KPIX-TV

Девять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщили в городской полиции. Место происшествия изолировано, угроза населению отсутствует.

Место стрельбы в Сан-Франциско. Видео © Twitter / Paul Valdez

"Мы проводим расследование, связанное со стрельбой... Мы можем подтвердить, что есть девять пострадавших от стрельбы, и ожидается, что все они выживут", говорится в опубликованном сообщении.

Трое человек убиты, пятеро ранены во время стрельбы на мотопробеге в США

Трое человек убиты, пятеро ранены во время стрельбы на мотопробеге в США

Ранее два человека погибли и ещё 13 пострадали в результате стрельбы на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде. Неизвестный открыл огонь во время выпускного фотографирования студентов, после чего скрылся.

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров