Девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско

Девять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщили в городской полиции. Место происшествия изолировано, угроза населению отсутствует.

Место стрельбы в Сан-Франциско. Видео © Twitter / Paul Valdez

"Мы проводим расследование, связанное со стрельбой... Мы можем подтвердить, что есть девять пострадавших от стрельбы, и ожидается, что все они выживут", — говорится в опубликованном сообщении.