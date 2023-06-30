Число жертв стрельбы в аэропорту Кишинёва увеличилось до двух
В результате стрельбы в аэропорту Кишинёва погибло два человека — пограничник и гражданский, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Молдавии.
Кадры с обстановкой у аэропорта Кишинёва. Видео © Telegram / Agora
Сейчас спецслужбы республики приступили к штурму здания воздушной гавани, где забаррикадировался устроивший стрельбу пассажир. По предварительным данным, он выхватил огнестрельное оружие у пограничника и смертельно ранил его. На место происшествия тем временем прибывают медицинские и пожарные бригады.
Ранее Лайф сообщал, что пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва и убил пограничника. Стрелок (по предварительным данным, он прибыл из Турции) забаррикадировался в здании. Авиасообщение в аэропорту приостановлено.
Кадр из видео Telegram / Agora