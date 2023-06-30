Число жертв стрельбы в аэропорту Кишинёва увеличилось до двух

В результате стрельбы в аэропорту Кишинёва погибло два человека — пограничник и гражданский, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Молдавии.

Кадры с обстановкой у аэропорта Кишинёва. Видео © Telegram / Agora

Сейчас спецслужбы республики приступили к штурму здания воздушной гавани, где забаррикадировался устроивший стрельбу пассажир. По предварительным данным, он выхватил огнестрельное оружие у пограничника и смертельно ранил его. На место происшествия тем временем прибывают медицинские и пожарные бригады.