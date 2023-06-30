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30 июня, 15:30

Число жертв стрельбы в аэропорту Кишинёва увеличилось до двух

В результате стрельбы в аэропорту Кишинёва погибло два человека — пограничник и гражданский, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Молдавии.

Кадры с обстановкой у аэропорта Кишинёва. Видео © Telegram / Agora

Сейчас спецслужбы республики приступили к штурму здания воздушной гавани, где забаррикадировался устроивший стрельбу пассажир. По предварительным данным, он выхватил огнестрельное оружие у пограничника и смертельно ранил его. На место происшествия тем временем прибывают медицинские и пожарные бригады.

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Ранее Лайф сообщал, что пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва и убил пограничника. Стрелок (по предварительным данным, он прибыл из Турции) забаррикадировался в здании. Авиасообщение в аэропорту приостановлено.

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Кадр из видео Telegram / Agora

Наталья Исакова
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