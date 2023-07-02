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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 11:05

Устроившим стрельбу в хорватском Сисаке оказался местный душевнобольной

В Хорватии задержали мужчину, устроившего стрельбу в Сисаке

Полиция задержала мужчину, открывшего огонь по людям в городе Сисак, сообщило управление полиции Сисачко-Мославачской жупании. Как пишет direktno.hr со ссылкой на очевидцев, им оказался 60-летний местный житель с психическими отклонениями, говоривший соседям, что его "месяцами травят".

По последним данным, в результате нападения погибла 45-летняя женщина, четыре человека тяжело ранены. Ещё двое получили лёгкие ранения — ребёнок и спасатель, тушивший спровоцированный задержанным пожар. Все они госпитализированы.

"Один из них ребёнок, получивший лёгкие травмы во время бегства. При происшествии полностью сгорели два частных дома и автомобиль и частично — один дом и автомобиль", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, о стрельбе в хорватском Сисаке стало известно в ночь с 1 на 2 июля. Мужчина открыл огонь по людям из автомата Калашникова, после чего пустился в бегство.

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Матвей Константинов
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