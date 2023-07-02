Устроившим стрельбу в хорватском Сисаке оказался местный душевнобольной

Полиция задержала мужчину, открывшего огонь по людям в городе Сисак, сообщило управление полиции Сисачко-Мославачской жупании. Как пишет direktno.hr со ссылкой на очевидцев, им оказался 60-летний местный житель с психическими отклонениями, говоривший соседям, что его "месяцами травят".

По последним данным, в результате нападения погибла 45-летняя женщина, четыре человека тяжело ранены. Ещё двое получили лёгкие ранения — ребёнок и спасатель, тушивший спровоцированный задержанным пожар. Все они госпитализированы.

"Один из них ребёнок, получивший лёгкие травмы во время бегства. При происшествии полностью сгорели два частных дома и автомобиль и частично — один дом и автомобиль", — говорится в опубликованном сообщении.