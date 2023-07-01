Неизвестный ранил семь полицейских из ружья во время беспорядков в Лионе

В Лионе во время беспорядков неизвестный открыл стрельбу из помпового ружья. Об этом сообщает французская газета Figaro. Уточняется, что в результате семь полицейских получили огнестрельные ранения.

"В Лионе, где пострадали 27 полицейских в ночь с пятницы на субботу, семеро из них были задеты выстрелами помпового оружия", — сказано в публикации.

Известно, что один из пострадавших оказался ранен в глаз и щёку, ему назначена операция. Четверо правоохранителей ранены в ноги. Полицейские были примерно в 20 метрах от стрелявшего, это спасло их от более серьёзных последствий.

Ранее Лайф рассказывал о том, что во Франции силовики за минувшую ночь задержали 994 участника беспорядков, которые начались после убийства полицейским 17-летнего подростка.