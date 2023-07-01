Илон Маск удивился большому количеству оружия у протестующих во Франции
Американский бизнесмен Илон Маск удивился, откуда у участников массовых беспорядков во Франции такое большое количество оружия. Соответствующий пост миллиардер опубликовал в соцсетях. Протестующие вышли на улицы французских городов после убийства полицейским 17-летнего подростка.
"Где они берут всё оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но оно всё же присутствует", — написал Маск.
Предприниматель не исключает, что большая часть оружия могла быть украдена или незаконно ввезена на территорию Франции.
Лайф напоминает, что резонансное убийство при задержании произошло в пригороде Парижа 27 июня. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Полицейский, застреливший подростка, принёс извинения семье погибшего.
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