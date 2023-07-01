Илон Маск удивился большому количеству оружия у протестующих во Франции

Американский бизнесмен Илон Маск удивился, откуда у участников массовых беспорядков во Франции такое большое количество оружия. Соответствующий пост миллиардер опубликовал в соцсетях. Протестующие вышли на улицы французских городов после убийства полицейским 17-летнего подростка.

"Где они берут всё оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но оно всё же присутствует", — написал Маск.