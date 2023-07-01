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1 июля, 08:42

Илон Маск удивился большому количеству оружия у протестующих во Франции

Американский бизнесмен Илон Маск удивился, откуда у участников массовых беспорядков во Франции такое большое количество оружия. Соответствующий пост миллиардер опубликовал в соцсетях. Протестующие вышли на улицы французских городов после убийства полицейским 17-летнего подростка.

"Где они берут всё оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но оно всё же присутствует", — написал Маск.

Во Франции за ночь задержали почти тысячу участников массовых беспорядков

Во Франции за ночь задержали почти тысячу участников массовых беспорядков

Предприниматель не исключает, что большая часть оружия могла быть украдена или незаконно ввезена на территорию Франции.

Лайф напоминает, что резонансное убийство при задержании произошло в пригороде Парижа 27 июня. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Полицейский, застреливший подростка, принёс извинения семье погибшего.

Власти Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков

Власти Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков

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Getty Images / Anadolu Agency

Иван Косицын
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