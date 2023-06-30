Во Франции полицейский принёс извинения семье застреленного им подростка
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьёй
Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантере, принёс извинения семье погибшего, смерть которого вызвала массовые беспорядки. Об этом сообщил адвокат сотрудника правоохранительных органов. Последний был задержан.
"Первые слова, которые он сказал [находясь под стражей], были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьёй", — заявил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV.
Напомним, что резонансное убийство при задержании произошло накануне в Нантере, пригороде Парижа. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток, которого звали Нахель, скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции.
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