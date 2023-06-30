Во Франции полицейский принёс извинения семье застреленного им подростка

Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантере, принёс извинения семье погибшего, смерть которого вызвала массовые беспорядки. Об этом сообщил адвокат сотрудника правоохранительных органов. Последний был задержан.

"Первые слова, которые он сказал [находясь под стражей], были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьёй", — заявил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV.