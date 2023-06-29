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29 июня, 00:20

Во Франции продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка

Во Франции продолжаются беспорядки, начавшиеся после убийства полицейским 17-летнего темнокожего подростка. Об этом сообщают местные СМИ.

Во Франции продолжаются беспорядки после убийства силовиком 17-летнего подростка. Видео © Twitter / Ouest-France 35 / Anonyme Citoyen

В Париже и других крупных городах страны демонстранты жгут машины, строят баррикады и вступают в стычки с правоохранителями. Пострадало уже минимум 24 полицейских, задержаны десятки протестующих.

В Сети появилось видео резонансного убийства полицейским подростка во Франции

В Сети появилось видео резонансного убийства полицейским подростка во Франции

Напомним, в Нантере, пригороде Парижа, 17-летний подросток за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток скончался. Через несколько часов французы вышли на акцию протеста, обвинив правоохранителей в превышении полномочий. Беспорядки распространились и на другие пригороды столицы: Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла-Гарен-Коломб и Вильнёв. Толпу стражи порядка разгоняли слезоточивым газом.

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Кадр видео Twitter / Anonyme Citoyen

Лариса Сафронова
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