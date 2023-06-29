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29 июня, 14:59

Полиция применила слезоточивый газ на "белом марше" в память об убитом подростке под Парижем

В парижском пригороде Нантере проходит марш в память об убитом полицейскими подростке, который организаторы прозвали "белый марш". В городе уже два дня продолжаются митинги и беспорядки. Не обошлось без инцидентов и в ходе самого шествия. Полиция применила слезоточивый газ, передаёт BFM TV.

Полиция применила слезоточивый газ на "белом марше" в память об убитом подростке под Парижем. Видео © Twitter.com / BFM TV

Среди участников марша — много мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, присутствуют семья и друзья погибшего парня. Французские СМИ сообщают, что обстановка в Нантере накалена до предела, в сотрудников правоохранительных служб летят камни, бутылки и петарды. Колонна движется к зданию префектуры полиции и окружного суда, где ведётся допрос полицейского, застрелившего подростка. Демонстранты громят машины и мусорные баки на своём пути, сообщается о поджогах.

Пригороды Парижа охватили беспорядки после смерти подростка при задержании

Пригороды Парижа охватили беспорядки после смерти подростка при задержании

Напомним, что резонансное убийство при задержании произошло накануне в Нантере, пригороде Парижа. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток, которого звали Нахель, скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции.

Обложка ©

Twitter.com / BFM TV

Марина Калегина
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