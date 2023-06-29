Полиция применила слезоточивый газ на "белом марше" в память об убитом подростке под Парижем

В парижском пригороде Нантере проходит марш в память об убитом полицейскими подростке , который организаторы прозвали "белый марш". В городе уже два дня продолжаются митинги и беспорядки. Не обошлось без инцидентов и в ходе самого шествия. Полиция применила слезоточивый газ, передаёт BFM TV.

Среди участников марша — много мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, присутствуют семья и друзья погибшего парня. Французские СМИ сообщают, что обстановка в Нантере накалена до предела, в сотрудников правоохранительных служб летят камни, бутылки и петарды. Колонна движется к зданию префектуры полиции и окружного суда, где ведётся допрос полицейского, застрелившего подростка. Демонстранты громят машины и мусорные баки на своём пути, сообщается о поджогах.