Власти Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков
BFMTV: Премьер Борн подключит бронетехнику жандармерии к разгону беспорядков во Франции
Премьер-министр Франции Элизабет Борн распорядилась о развёртывании бронетехники жандармерии из-за массовых беспорядков после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в экстренных службах. На данным момент, уточняют журналисты, тяжёлой техники на улицах Нантера и Парижа не замечено.
СМИ уточняют, что развернуть бронетехнику на совещании у премьер-министра предложил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Речь идёт примерно о 18 бронемашинах.
Резонансное убийство при задержании произошло в пригороде Парижа 28 июня. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток, которого звали Нахель, скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе.
ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT