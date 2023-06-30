Власти Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков

Премьер-министр Франции Элизабет Борн распорядилась о развёртывании бронетехники жандармерии из-за массовых беспорядков после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в экстренных службах. На данным момент, уточняют журналисты, тяжёлой техники на улицах Нантера и Парижа не замечено.