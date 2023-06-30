Свыше 650 человек задержаны в третью ночь массовых беспорядков во Франции

Во Франции полиция задержала уже более 650 участников уличных беспорядков, которые начались после того, как сотрудник правоохранительных органов застрелил 17-летнего подростка, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

"В соответствии с моими указаниями по жёсткому пресечению беспорядков, полицейские и жандармы провели 667 задержаний", — написал он в "Твиттере".

По данным телеканала BFM, в ходе беспорядков было ранено 249 полицейских. При этом никто из них не получил тяжёлых травм. На кадрах с протестов видно, что люди атаковали здания городских администраций и закидали петардами полицейские участки, а также автомобили правоохранителей.