Свыше 650 человек задержаны в третью ночь массовых беспорядков во Франции
Во Франции полиция задержала уже более 650 участников уличных беспорядков, которые начались после того, как сотрудник правоохранительных органов застрелил 17-летнего подростка, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.
Кадры беспорядков, которые произошли в ночь на 30 июня во Франции. Видео © Twitter / topnotchjournal / Eren50855570
"В соответствии с моими указаниями по жёсткому пресечению беспорядков, полицейские и жандармы провели 667 задержаний", — написал он в "Твиттере".
По данным телеканала BFM, в ходе беспорядков было ранено 249 полицейских. При этом никто из них не получил тяжёлых травм. На кадрах с протестов видно, что люди атаковали здания городских администраций и закидали петардами полицейские участки, а также автомобили правоохранителей.
Напомним, что резонансное убийство при задержании произошло накануне в Нантере, пригороде Парижа. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток, которого звали Нахель, скончался. Из-за этого в ночь на 28 июня массовые беспорядки начались по всей Франции.
Кадр из видео в Twitter / topnotchjournal / Eren50855570