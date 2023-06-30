Макрон покинул саммит ЕС в связи с массовыми беспорядками во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул саммит Евросоюза в Брюсселе в связи с беспорядками в республике из-за убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Также французский лидер отменил запланированную пресс-конференцию по итогам саммита. По информации СМИ, Макрон возглавит заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну после убийства правоохранителем несовершеннолетнего.
Напомним, резонансное убийство при задержании произошло в Нантере, пригороде Парижа. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток, которого звали Нахель, скончался. Из-за этого в ночь на 28 июня массовые беспорядки начались по всей Франции. Полицейский, застреливший подростка, уже принёс извинения семье погибшего.
ТАСС / EPA / YOAN VALAT