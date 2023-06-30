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30 июня, 09:51

Макрон покинул саммит ЕС в связи с массовыми беспорядками во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул саммит Евросоюза в Брюсселе в связи с беспорядками в республике из-за убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Также французский лидер отменил запланированную пресс-конференцию по итогам саммита. По информации СМИ, Макрон возглавит заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну после убийства правоохранителем несовершеннолетнего.

Свыше 650 человек задержаны в третью ночь массовых беспорядков во Франции

Свыше 650 человек задержаны в третью ночь массовых беспорядков во Франции

Напомним, резонансное убийство при задержании произошло в Нантере, пригороде Парижа. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток, которого звали Нахель, скончался. Из-за этого в ночь на 28 июня массовые беспорядки начались по всей Франции. Полицейский, застреливший подростка, уже принёс извинения семье погибшего.

Танцующего Макрона заметили на концерте Элтона Джона в разгар беспорядков в Париже

Танцующего Макрона заметили на концерте Элтона Джона в разгар беспорядков в Париже

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ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Иван Косицын
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