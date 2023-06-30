Танцующего Макрона заметили на концерте Элтона Джона в разгар беспорядков в Париже

Глава Франции Эмманюэль Макрон отправился на концерт популярного британского рок-музыканта Элтона Джона в Париже в то время, как в столичных пригородах разгорелись беспорядки из-за убийства полицейским 17-летнего подростка.

Глава Франции Эмманюэль Макрон с женой Бриджит веселится на концерте музыканта Элтона Джона. Видео © Twitter / @ThierryMARIANI

Фотография Макрона, его жены Бриджит и артиста появилась в социальной сети мужа Элтона Джона Дэвида Ферниша. На публикацию обратил внимание депутат парламента от оппозиционной партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги, который публично выразил недоумение в связи с подобным выбором главы государства.

Музыкант Элтон Джон, президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит и супруг Элтона Джона Дэвид Ферниш. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / davidfurnish

Недовольными остались и другие его коллеги. Так, депутат Европарламента Тьерри Мариани охарактеризовал этот поход как безответственный поступок. Правда, по данным журнала Valeurs Actuelles, в Елисейском дворце опровергли сведения о том, что Макрон посетил концерт.