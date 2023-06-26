Элтон Джон сыграл последний концерт в Великобритании

76-летний британский певец Элтон Джон дал прощальный концерт на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании. Выступление состоялось на одной из самых престижных площадок Pyramid Stage, передаёт ТАСС.

Заняв место за роялем, легендарный исполнитель исполнил самые популярные и полюбившиеся слушателям хиты. Для гостей фестиваля прозвучала песня Pinball Wizard, Goodbye Yellow Brick Road, Bennie and the Jets, Your Song, Candle in the Wind, Tiny Dancer и многие другие.

Также прозвучала и написанная в 1974 году композиция Don’t Let the Sun Go Down on Me, которая, будучи исполненной с музыкантом Джорджем Майклом, занимала первые строчки хит-парадов. Выступление Джон посвятил памяти певца, который скончался в 2016 году.

"Одним из самых фантастических британских певцов, авторов песен и творческих людей был Джордж Майкл. Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти, всей той музыке, что он оставил нам, она чудесна. Это для тебя, Джордж", — подчеркнул он.

Прощальный концерт был завершён песней Rocket Man под залпы яркого фейерверка.