Элтон Джон сыграл последний концерт в Великобритании

Заняв место за роялем, легендарный исполнитель исполнил самые популярные и полюбившиеся слушателям хиты. Для гостей фестиваля прозвучала песня Pinball Wizard, Goodbye Yellow Brick Road, Bennie and the Jets, Your Song, Candle in the Wind, Tiny Dancer и многие другие.

Также прозвучала и написанная в 1974 году композиция Don’t Let the Sun Go Down on Me, которая, будучи исполненной с музыкантом Джорджем Майклом, занимала первые строчки хит-парадов. Выступление Джон посвятил памяти певца, который скончался в 2016 году.