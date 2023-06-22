Спонсирующая ВСУ Вера Брежнева больше не сможет жить в России

Певица Вера Брежнева лишилась возможности вернуться в Россию и зарабатывать здесь своими выступлениями. Как уточняет kp.ru, ИП Киперман В.В. (фамилия Брежневой по бывшему мужу) ликвидирован, а ведь именно на счета ИП звезда получала деньги за свои концерты, в том числе и по госконтрактам.

Примечательно, что бизнес закрылся потому что у Брежневой был "аннулирован документ, подтверждающий право временно или постоянно проживать в Российской Федерации", то есть её ВНЖ в России отныне недействителен. К слову, российского паспорта ни у Веры, ни у Константина Меладзе никогда не было: оба являются гражданами Украины.

"Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ даёт иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет", — объяснил звёздный адвокат Андрей Алёшкин.

При этом у певицы всё же остался небольшой бизнес в Санкт-Петербурге: она до сих пор является совладелицей бренда женской одежды. Хотя отчёты компании говорят о том, что бизнес и так на мели, уточняет kp.ru.