Как живёт Вера Брежнева, которая пела в России за миллионы, а теперь помогает армии Украины Оглавление Где сейчас Брежнева Почему певица сменила имя Где Брежнева жила в России Почему Брежнева избегает Украины Какой бизнес есть у певицы Где в Киеве живёт Брежнева Осудившая СВО экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева призналась, что все заработанные деньги она отправляет на нужды Украины. Как и многие другие артисты из Незалежной, разбогатевшие и состоявшиеся в России, так она пытается угодить украинским властям. 168702 168702 Вера Брежнева. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa, © Shutterstock

Где сейчас Брежнева

Как оказалось, Брежнева никому не нужна. Несмотря на широкие возможности продюсера и мужа Константина Меладзе и мощную пиар-кампанию в украинских медиа, её патриотические старания, похоже, остались незамеченными ни на Украине, ни за рубежом.

Какое-то время после начала СВО певица молчала, лишь изредка постила слезливые комментарии к ситуации в своём инстаграме*. С тех пор у неё вышла всего пара новых песен на украинском языке.

Тогда ходили слухи, что Брежнева укатила на свою виллу в Италии и с тех пор живёт и работает там. Впрочем, на днях певица Лайма Вайкуле заявила, что на самом деле та проживает в Латвии, занимает особняк по соседству и даже собирается выступать на ближайшем фестивале латвийской коллеги.

Почему певица сменила имя

Как бы там ни было, первый за всё время после побега из России концерт бывшая участница "ВИА Гры" дала в Риге. Это случилось в декабре прошлого года. Перед зрителями артистка предстала в новом образе: она публично отказалась от псевдонима Брежнева, заявив, что теперь она просто Vera.

Новый образ коротко стриженной брюнетки Vera. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

— Я Вера. Я украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов. Но не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела, — заявила певица своим поклонникам.

Интересно, что ещё пару лет назад Брежнева утверждала прямо противоположное: просила не называть её украинской певицей, так как она ни разу не участвовала в музыкальных шоу в Незалежной, не пела песен на украинском языке, а её первый концерт и вовсе состоялся в Санкт-Петербурге. Показательно и то, что из 18 прозвучавших на концерте в Риге песен 17 были на русском языке.

Последние пару месяцев, судя по активности украинских СМИ, Брежнева пытается вернуться в украинский шоубиз. Местное инфополе наводнили статьи о том, как героически певица бросила всё в Москве и вернулась к своим украинским корням.

В отличие от Светланы Лободы, украинская пресса благоволит Брежневой. Скрин © korrespondent.net

На День святого Валентина певица выступила в одном из элитных киевских ресторанов, а в Сети распространилась информация, что звезда готова выступать на праздниках и корпоративах на заказ. Голубоглазая блондинка коротко подстриглась, покрасилась в брюнетку и сейчас предстаёт перед публикой в грубом комбинезоне и массивных чёрных ботинках.

— Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому, и всё теперь другое, — прокомментировала изменения во внешности Брежнева.

Такое благосклонное к певице отношение со стороны киевских властей и, соответственно, медиа резко контрастирует с позицией по отношению к её коллеге по "ВИА Гре" Светлане Лободе. Напомним, Лобода также резко осудила СВО и уехала из России, также помогала финансами украинским военным, однако, в отличие от Брежневой, в Киеве ей запретили проводить даже благотворительные концерты. Возможно, всё дело в том, что, как говорят, очень дерзкая в жизни певица в своё время не сошлась характером с Константином Меладзе.

Вера же всегда была верна своему продюсеру и в итоге даже вышла за него замуж. До последних событий её карьера шла только в гору. Несмотря на отсутствие российского паспорта, перед певицей были открыты все сцены России. Заработки исчислялись в миллионах. Однако СВО внесла свои коррективы.

Где Брежнева жила в России

В целом, несмотря на реноме российской звезды, ни Брежнева, ни её муж в России не жили постоянно, а, скорее, приезжали из Европы на заработки. Когда в 2022 году пара окончательно уехала из России в Италию, в окружении Константина Меладзе судачили, что 60-летний продюсер устал от творческой деятельности и хочет спокойно пожить на пенсии на курорте.

Меладзе начал избавляться от имущества в Москве и, по слухам, зимой-весной продавал свой особняк в элитном подмосковном посёлке "Миллениум парк", получившем широкую известность благодаря тому, что сейчас в нём под домашним арестом находится марафонщица Елена Блиновская.

Свадьба Константина Меладзе и Веры Брежневой состоялась в Италии в 2015 году. Торжество прошло тайно в кругу самых близких родственников и друзей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Посёлок расположен в 25 километрах от Москвы по Новой Риге, на территории раскинулась обширная парковая зона с озёрами и каналами. Соседи — респектабельные люди, ведь цены на местную недвижимость стартуют от 140 миллионов рублей за коттеджи площадью 200–300 квадратов.

По данным СМИ, чета Меладзе-Брежневой на участке в 36 соток занимала большой трёхэтажный дом площадью в 700 квадратных метров. Первый этаж — это огромная гостиная с панорамными окнами и камином. Также там расположились кухня-столовая, спальня, гараж и два санузла. Если подняться по лестнице на второй этаж, то там можно увидеть три спальни с гардеробными. Третий этаж — мансарда.

В конце февраля фотографии особняка появились на сайтах по продаже недвижимости по цене 300 миллионов рублей, однако к сегодняшнему дню из публичного доступа объявление уже исчезло.



















Почему Брежнева избегает Украины

Судя по соцсетям певицы, скучная жизнь пенсионера в Италии ей не в радость. Пара, по словам самой Брежневой, начала ссориться, в конце марта девушка собрала чемоданы и уехала в США, где живёт её дочь от прошлых отношений Соня, а уже спустя пару месяцев Лайма Вайкуле заявила, что певица живёт в Латвии.

В этом году Брежнева стала всё чаще петь на украинском языке. С одной стороны, это, видимо, делается, чтобы актуализировать свой репертуар для украинского слушателя, с другой — выразить поддержку киевскому режиму. Однако даже в украинском сегменте соцсетей они не имеют большого успеха — в отличие от лояльно настроенных к певице СМИ, простые украинцы, судя по комментариям, не готовы простить артистке её жизнь и работу в Москве.

Вопрос, сумеют ли перебороть лояльные по отношению к новой Вере украинские СМИ общественное мнение, остаётся открытым — все украинские сайты-афиши молчат о гастролях певицы на Украине, а 12 июня стало известно, что неожиданно отменились сразу четыре концерта артистки в Испании и Португалии. В своих соцсетях Брежнева сетовала, что это решение появилось у организаторов, когда её команда заканчивала настраивать аппаратуру в зале.

Какой бизнес есть у певицы

Несмотря на отсутствие российского гражданства, Вера Киперман (официальное имя артистки) до сих пор зарегистрирована в российском ЕГРЮЛ и как ИП со сферой деятельности в области исполнительского искусства, и как владелец фирмы по пошиву одежды, расположенной в Санкт-Петербурге.

Впрочем, как ИП Брежнева оказалась намного успешнее: если её фирма "Майсизонс" все последние годы только генерировала убытки, то стоимость услуг индивидуальной предпринимательницы в качестве певицы в лучшие годы достигала 4,5 миллиона рублей за корпоратив. При этом Брежнева не гнушалась государственными контрактами на проведение концертов и даже получала финансовую господдержку как субъект МСП.

Бывшая звезда российской эстрады активно занимается бизнесом и на Украине. Кроме собственного украинского ИП, Лайф нашёл её среди учредителей сразу пяти юрлиц. Три из них — это группа компаний под общим названием "Инверия" со сферой деятельности в области организации различных конгрессов и выставок.

Владимирская улица — здесь расположены фирмы группы "Инверия".

Компании принадлежит как минимум часть помещений бизнес-центра, расположенного на улице Владимирской, — это в самом центре Киева, у Золотых ворот и в паре кварталов от Крещатика. Судя по большому количеству пресс-релизов, в которых фигурирует "Инверия", пользоваться услугами фирмы Брежневой любят различные государственные и частные учреждения науки и образования, профессиональные союзы и т.д.

Четвёртое предприятие называется "Вера Брежнева", занимается организацией концертов певицы на Украине, а пятое — "Вибренд" — появилось совсем недавно — в 2021 году. Фирма производит парфюмерию и косметику под брендом Vera. Интересно, что в этом проекте приняла участие известная российская визажистка из топового российского глянца Ника Кисляк, работавшая с беглянками Ренатой Литвиновой и Ингеборгой Дапкунайте.

Где в Киеве живёт Брежнева