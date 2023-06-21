В Грузии возмутились детским книжкам в McDonald's про Элтона Джона и его мужа
Лидер грузинской партии Кобахидзе выступил против ЛГБТ-пропаганды среди детей
Элтон Джон. Фото © Getty Images / Alexi Rosenfeld
Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе призвал страну не идти по пути популяризации однополых браков и заявил о недопустимости ЛГБТ-пропаганды среди детей. Его реакцию вызвали детские книги, которые дарили в кафе McDonald's, там рассказывалось о нетрадиционной ориентации британского певца Элтона Джона и его супруге канадском кинорежиссёре Дэвиде Фернише.
"Мы не отказываемся от Элтона Джона, он необыкновенный деятель, артист, и мы его уважаем как артиста. Если завтра будет концерт Элтона Джона, призываю всех пойти… Речь идёт о том, что брошюры содержали ЛГБТ-пропаганду", — пояснил Кобахидзе в беседе с журналистами.
Он привёл в качестве примера США, Францию, Эстонию, где как минимум 20% молодых людей в возрасте до 25 лет становятся членами ЛГБТ. По его убеждению, именно пропаганда однополых браков объясняет такую статистику. Политик подчеркнул, что страна должна "противостоять этому в правовых рамках", особенно если речь идёт о детях.
"У ЛГБТ-пропаганды есть широкая поддержка. Надеюсь, что в отношении нашей страны не будет предъявлено требование, чтобы поддерживать пропаганду ЛГБТ среди детей", — резюмировал Кобахидзе.
Ранее Лайф сообщал, что Грузия вышла на первое место по объёмам поставок вина в Россию. За первое полугодие 2023-го страна завезла в РФ 24,15 миллиона литров тихих вин, обогнав в этом показателе Италию. По мнению президента Белоруссии Александр Лукашенко, Грузия желает вернуться на рынки стран постсоветского пространства, поскольку "наелась" обещаниями Запада.