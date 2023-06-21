В Грузии возмутились детским книжкам в McDonald's про Элтона Джона и его мужа

Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе призвал страну не идти по пути популяризации однополых браков и заявил о недопустимости ЛГБТ-пропаганды среди детей. Его реакцию вызвали детские книги, которые дарили в кафе McDonald's, там рассказывалось о нетрадиционной ориентации британского певца Элтона Джона и его супруге канадском кинорежиссёре Дэвиде Фернише.

"Мы не отказываемся от Элтона Джона, он необыкновенный деятель, артист, и мы его уважаем как артиста. Если завтра будет концерт Элтона Джона, призываю всех пойти… Речь идёт о том, что брошюры содержали ЛГБТ-пропаганду", — пояснил Кобахидзе в беседе с журналистами.

Он привёл в качестве примера США, Францию, Эстонию, где как минимум 20% молодых людей в возрасте до 25 лет становятся членами ЛГБТ. По его убеждению, именно пропаганда однополых браков объясняет такую статистику. Политик подчеркнул, что страна должна "противостоять этому в правовых рамках", особенно если речь идёт о детях.

"У ЛГБТ-пропаганды есть широкая поддержка. Надеюсь, что в отношении нашей страны не будет предъявлено требование, чтобы поддерживать пропаганду ЛГБТ среди детей", — резюмировал Кобахидзе.