Премьер Грузии объяснил, почему не пожал руку Зеленскому

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не видит ничего странного в том, что он и президент Украины Владимир Зеленский не обменялись рукопожатием во время саммита Европейского политического сообщества, который прошёл в Кишинёве.

"Тут всё очень просто. Когда смотрю на вас, журналистов, и то, что происходит в СМИ и в деградированной оппозиции, мне смешно. Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и, может, пять-шесть, возможно, максимум десять увиделись с Зеленским", — отметил глава грузинского правительства.

Он добавил, что никакой очереди для пожатия руки Зеленскому не было. Отвечая на вопрос, что Гарибашвили лично сказал бы ему, премьер подчеркнул, что "просто бы поздоровался и пожелал бы Украине завершения войны, территориальной целостности и мира".