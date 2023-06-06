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6 июня, 13:55

Премьер Грузии объяснил, почему не пожал руку Зеленскому

Гарибашвили не увидел ничего странного в том, что не пожал руку Зеленскому

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не видит ничего странного в том, что он и президент Украины Владимир Зеленский не обменялись рукопожатием во время саммита Европейского политического сообщества, который прошёл в Кишинёве.

"Тут всё очень просто. Когда смотрю на вас, журналистов, и то, что происходит в СМИ и в деградированной оппозиции, мне смешно. Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и, может, пять-шесть, возможно, максимум десять увиделись с Зеленским", — отметил глава грузинского правительства.

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Он добавил, что никакой очереди для пожатия руки Зеленскому не было. Отвечая на вопрос, что Гарибашвили лично сказал бы ему, премьер подчеркнул, что "просто бы поздоровался и пожелал бы Украине завершения войны, территориальной целостности и мира".

Ранее Лайф писал, что президент Сербии Александр Вучич пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. В Сети появились фото с их встречи, а сам Вучич назвал разговор "коротким и хорошим".

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ТАСС / Александр Патрин

Иван Косицын
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