Вучич заверил, что разговор с Зеленским не изменил его позицию по санкциям
Александр Вучич пообщался с Владимиром Зеленским в Кишинёве. Обложка © Twitter / Balshone
Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его беседа с украинским лидером Владимиром Зеленским не изменила позицию Белграда по поводу санкций против России.
"У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии, через своё руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию. Сербия соблюдает свои интересы", — отметил Вучич.
Напомним, президент Сербии ранее пообщался с украинским коллегой на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве. В Сети появились фото с их встречи, а сам Вучич назвал разговор "коротким и хорошим".