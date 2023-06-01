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1 июня, 14:53

Вучич заверил, что разговор с Зеленским не изменил его позицию по санкциям

<p>Александр Вучич пообщался с Владимиром Зеленским в Кишинёве. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Balshone/status/1664261022214164480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Balshone</a></p>

Александр Вучич пообщался с Владимиром Зеленским в Кишинёве. Обложка © Twitter / Balshone

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его беседа с украинским лидером Владимиром Зеленским не изменила позицию Белграда по поводу санкций против России.

"У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии, через своё руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию. Сербия соблюдает свои интересы", — отметил Вучич.

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Напомним, президент Сербии ранее пообщался с украинским коллегой на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве. В Сети появились фото с их встречи, а сам Вучич назвал разговор "коротким и хорошим".

Александра Вишнякова
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