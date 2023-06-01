Вучич заверил, что разговор с Зеленским не изменил его позицию по санкциям

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его беседа с украинским лидером Владимиром Зеленским не изменила позицию Белграда по поводу санкций против России.

"У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии, через своё руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию. Сербия соблюдает свои интересы", — отметил Вучич.