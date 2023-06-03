Премьер Люксембурга Беттель жестом велел Зеленскому замолчать
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель использовал унизительный жест рукой, чтобы украинский президент Владимир Зеленский замолчал. Инцидент случился на полях саммита Европейского политического сообщества.
Премьер Люксембурга унизил Зеленского неприличным жестом. Видео © YouTube / Telegraf Balkan
На кадрах видно, как Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и Ксавье Беттелем. После недолгого диалога люксембургский премьер показал Зеленскому характерный жест рукой, намекая, вероятно, на чрезмерную разговорчивость последнего.
В ответ Зеленский с наигранной улыбкой отвернулся, стараясь показать журналистам, что не воспринял поступок Беттеля как оскорбление.
Ранее Лайф писал, что президент Сербии Александр Вучич пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве. В Сети появились фото с их встречи, а сам Вучич назвал разговор "коротким и хорошим".
YouTube / Telegraf Balkan