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20 июня, 11:01

Лукашенко: Грузия "наелась" обещаний Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран

Лукашенко: Грузия "наелась" обещаниями Запада

Грузия желает вернуться на рынки стран постсоветского пространства, поскольку "наелась" обещаниями Запада. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с главами МИД стран ОДКБ.

"Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жёсткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок", — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, когда от Запада поступают предложения, то, как правило, за ними следуют и выгодные лишь для одной стороны условия, и чаще всего это проведение конкретного политического курса, который был бы удобен Западу. Резюмируя сказанное, президент Белоруссии добавил, что "в это непростое время" нужно держаться вместе.

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Ранее Лайф сообщал, что Грузия вышла на первое место по объёмам поставок вина в Россию. За первое полугодие 2023-го страна завезла в РФ 24,15 миллиона литров тихих вин, обогнав в этом показателе Италию.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Максим Плетнёв
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