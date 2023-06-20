Лукашенко: Грузия "наелась" обещаний Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран
Лукашенко: Грузия "наелась" обещаниями Запада
Грузия желает вернуться на рынки стран постсоветского пространства, поскольку "наелась" обещаниями Запада. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с главами МИД стран ОДКБ.
"Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жёсткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок", — заявил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, когда от Запада поступают предложения, то, как правило, за ними следуют и выгодные лишь для одной стороны условия, и чаще всего это проведение конкретного политического курса, который был бы удобен Западу. Резюмируя сказанное, президент Белоруссии добавил, что "в это непростое время" нужно держаться вместе.
Ранее Лайф сообщал, что Грузия вышла на первое место по объёмам поставок вина в Россию. За первое полугодие 2023-го страна завезла в РФ 24,15 миллиона литров тихих вин, обогнав в этом показателе Италию.
ТАСС / Терещенко Михаил