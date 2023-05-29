Регион

Уведомления отключены

29 мая, 13:52

В Тбилиси заявили, что никто не будет воевать за Грузию при конфликте с Россией

Спикер парламента Папуашвили: Грузия останется одна в случае конфликта с Россией

Грузия в случае вооружённого конфликта с Россией останется в одиночестве, за неё никто не будет воевать. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, почему Тбилиси не присоединяется к санкциям против РФ.

"Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие", — сказал Папуашвили в интервью газете "Квирис палитра".

Также спикер обвинил Запад в том, что он не ввёл санкции против России после конфликта 2008 года и, наоборот, запретил Грузии покупать оружие.

В Грузии рассказали, как Украина просила открыть второй фронт против РФ

В Грузии рассказали, как Украина просила открыть второй фронт против РФ

Ранее опрос грузинского телеканала "Имеди" показал, что почти 70% жителей страны выступают против введения санкций в отношении России. Поддерживают ограничения 29%. При этом западными санкциями за сотрудничество с Москвой грозят и грузинским компаниям. По словам замглавы пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела, Вашингтон может ввести рестрикции против работающих в аэропортах фирм, если они будут обслуживать российские самолёты.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Грузия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров