В Тбилиси заявили, что никто не будет воевать за Грузию при конфликте с Россией
Спикер парламента Папуашвили: Грузия останется одна в случае конфликта с Россией
Грузия в случае вооружённого конфликта с Россией останется в одиночестве, за неё никто не будет воевать. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, почему Тбилиси не присоединяется к санкциям против РФ.
"Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие", — сказал Папуашвили в интервью газете "Квирис палитра".
Также спикер обвинил Запад в том, что он не ввёл санкции против России после конфликта 2008 года и, наоборот, запретил Грузии покупать оружие.
Ранее опрос грузинского телеканала "Имеди" показал, что почти 70% жителей страны выступают против введения санкций в отношении России. Поддерживают ограничения 29%. При этом западными санкциями за сотрудничество с Москвой грозят и грузинским компаниям. По словам замглавы пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела, Вашингтон может ввести рестрикции против работающих в аэропортах фирм, если они будут обслуживать российские самолёты.
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