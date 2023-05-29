В Тбилиси заявили, что никто не будет воевать за Грузию при конфликте с Россией

Грузия в случае вооружённого конфликта с Россией останется в одиночестве, за неё никто не будет воевать. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, почему Тбилиси не присоединяется к санкциям против РФ.

"Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие", — сказал Папуашвили в интервью газете "Квирис палитра".