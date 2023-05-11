США пригрозили санкциями компаниям в Грузии из-за авиасообщения с Россией

Соединённые Штаты могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, если они будут обслуживать российские самолёты. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, мы, конечно, были бы обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могут оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля", — пояснил представитель Госдепа.