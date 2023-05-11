США пригрозили санкциями компаниям в Грузии из-за авиасообщения с Россией
Соединённые Штаты могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, если они будут обслуживать российские самолёты. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, мы, конечно, были бы обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могут оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля", — пояснил представитель Госдепа.
Пател считает, что компании должна обеспокоить угроза возможных ограничений, если авиасообщение Россия – Грузия будет возобновлено.
Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты российских авиакомпаний в закавказское государство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили углядела в этом решении "очередную провокацию", однако в парламенте страны призвали не обострять отношения с Москвой. Евросоюз же потребовал от Грузии не пускать российские авиаборты, если она планирует стать членом ЕС. При этом рейсы могут запустить уже на следующей неделе.