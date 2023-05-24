В Грузии рассказали, как Украина просила открыть второй фронт против РФ

Официальные лица Украины, среди которых секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и советник главы офиса президента Михаил Подоляк, требовали от Грузии открыть второй фронт против РФ. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые приводит 1tv, в Грузии часто обсуждалась такая просьба.

"Мы не вводим санкции против России. Логика проста. Мы не можем наказывать свой народ и свою страну. Напомню, какие должностные лица требовали открытия второго фронта в Грузии: это Данилов, Подоляк. Это очень серьёзно, эта информация должна быть доведена и до наших международных партнёров", — подчеркнул он.