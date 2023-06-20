Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам вин в Россию

Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, за первое полугодие — с января по май 2023 года — из Грузии было ввезено 24,15 миллиона литров тихих вин, в то время как из Италии лишь 23,36 миллиона литров. Таким образом, импорт вырос на 63% и 31% соответственно.

Как уточняется, доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объёме превысила 19%, а Италии достигла лишь 18,5%. Кроме того, ввоз тихих вин из Испании за то же время увеличился на 25%, до 20,46 миллиона литров, из Франции — на 23% (до 10,04 млн литров), а из Португалии — на 69% (до 9,61 млн литров) год к году.