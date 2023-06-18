Гастроэнтеролог назвала признаки домашнего вина, которое лучше вылить

Зачастую многие хозяйки хвастаются пользой домашнего вина, сделанного в лучших традициях "по особому рецепту", однако порой его употребление может обернуться печальными для здоровья последствиями. Как рассказала врач-гастроэнтеролог "Инивтро-Юг" Лусине Махитарова, все виды напитка, которые произведены при несоблюдении технологии производства, — опасны.

Доктор предупредила, что порой опасное вино можно приобрести и в местах, не оборудованных для продажи, например в палатках. Иногда на него даже может быть нанесена этикетка, но это никак не говорит о его качестве. Есть ряд признаков, по которым можно определить, что вино пить точно не стоит.

"При открытии бутылки будет специфический кислый запах, во вкусовых качествах будут изменения. Если напиток в бутылке пузырится, имеет мутный цвет — его точно не стоит употреблять. Под видом вина может быть спирт с водой и красителями. Такое "вино" чаще всего можно встретить на пляжах, в не оборудованных для торговли местах", — рассказала Махитарова "Газете.ru".

Избегать стоит и напитков, которые хранятся и продаются в пластиковой таре, особенно летом при высоких температурных режимах, добавила специалист. Вино должно храниться в стеклянной таре и не иметь резкого кислого запаха и вкуса. Покупать можно только у проверенных продавцов — знакомых или родственников, которым вы действительно доверяете, посоветовала Махитарова. Также ознакомьтесь с помещением и технологиями, добавила она.

По словам врача, танин, входящий в состав любого вина, вызывает сильные головные боли. В домашнем напитке он содержится в большем количестве, так как проходит малую степень очистки. Кроме того, содержащийся в любом алкогольном напитке спирт всегда отрицательно влияет на нервную систему и на работу печени. При употреблении вина появляются скачки артериального давления, а также возможно развитие гипертонии, предупредила медик.