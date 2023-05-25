Врач предупредил любителей "напитка аристократов" о риске инсульта

"Некоторые называют вино напитком аристократов, ссылаясь на исследования, что употребление одного бокала красного вина в день для женщин и от одного до двух бокалов в день для мужчин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета. Но чаще обнаруживался обратный эффект. Каждый глоток увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени", — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.