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25 мая, 13:19

Врач предупредил любителей "напитка аристократов" о риске инсульта

Хирург Умнов: Злоупотребление вином может привести к инсульту

Злоупотребление вином может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, грозит инсультом. Об этом заявил хирург Александр Умнов.

"Некоторые называют вино напитком аристократов, ссылаясь на исследования, что употребление одного бокала красного вина в день для женщин и от одного до двух бокалов в день для мужчин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета. Но чаще обнаруживался обратный эффект. Каждый глоток увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени", — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, из-за увлечения вином ухудшаются умственные способности, страдает психика и искажается восприятие действительности.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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