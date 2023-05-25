Россиянам рассказали, как распознать в близком человеке начинающего алкоголика

Появление повторяющихся действий и оправданий является одним из первых признаков формирования алкогольной зависимости. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог, нейропсихолог, медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.

"Человек, употребляющий алкогольные напитки, причём не важно пиво это, водка или прочее, не всегда понимает, что он может быть зависимым от алкоголя, и для него совершенно не важно, что говорят ему об этом родственники, друзья или близкие люди, поскольку алкоголь так умело встраивается в жизнь человека, что без него становится трудно представить себе ту самую нормальную жизнь", — отметила она.

Один из первых признаков зависимости, по словам врача, это появление ритуальных, повторяющихся действий, направленных на употребление алкоголя. Например, после работы, чтобы расслабиться после напряжённого трудового дня, человек идёт в магазин покупать алкоголь, а не что-то другое.

Также у человека с зарождающейся зависимостью всегда могут появляться оправдания и причины, почему нужно выпить. Например, "как можно гулять без бутылочки пива в руках" или "как можно по-другому быстро расслабиться".

Могут быть также частые перепады настроения без видимой причины, особенно при отсутствии алкоголя. Также может появиться раздражение, агрессия по отношению к окружающим, которые осуждают употребление спиртного. Человек может начать скрывать своё пристрастие.

"Прежние вещи, которые раньше приносили удовольствие, перестают быть такими значимыми по сравнению с тем, чтобы употребить алкогольные напитки. Всё удовольствие начинает концентрироваться на употреблении любимого напитка", — пояснила Диана Лобанова.

Она подчеркнула, что при появлении таких признаков необходимо обратиться за помощью специалиста, в том числе психолога. Он поможет выявить причины зависимости и побороть её без последствий.