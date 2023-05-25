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25 мая, 09:39

Россиянам рассказали, как распознать в близком человеке начинающего алкоголика

Психолог Лобанова назвала оправдания и ритуалы первой ступенью алкоголизма

Появление повторяющихся действий и оправданий является одним из первых признаков формирования алкогольной зависимости. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог, нейропсихолог, медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.

"Человек, употребляющий алкогольные напитки, причём не важно пиво это, водка или прочее, не всегда понимает, что он может быть зависимым от алкоголя, и для него совершенно не важно, что говорят ему об этом родственники, друзья или близкие люди, поскольку алкоголь так умело встраивается в жизнь человека, что без него становится трудно представить себе ту самую нормальную жизнь", — отметила она.

Один из первых признаков зависимости, по словам врача, это появление ритуальных, повторяющихся действий, направленных на употребление алкоголя. Например, после работы, чтобы расслабиться после напряжённого трудового дня, человек идёт в магазин покупать алкоголь, а не что-то другое.

Также у человека с зарождающейся зависимостью всегда могут появляться оправдания и причины, почему нужно выпить. Например, "как можно гулять без бутылочки пива в руках" или "как можно по-другому быстро расслабиться".

Могут быть также частые перепады настроения без видимой причины, особенно при отсутствии алкоголя. Также может появиться раздражение, агрессия по отношению к окружающим, которые осуждают употребление спиртного. Человек может начать скрывать своё пристрастие.

"Прежние вещи, которые раньше приносили удовольствие, перестают быть такими значимыми по сравнению с тем, чтобы употребить алкогольные напитки. Всё удовольствие начинает концентрироваться на употреблении любимого напитка", — пояснила Диана Лобанова.

Врач раскрыла, какой алкоголь опасен для фигуры больше всего

Врач раскрыла, какой алкоголь опасен для фигуры больше всего

Она подчеркнула, что при появлении таких признаков необходимо обратиться за помощью специалиста, в том числе психолога. Он поможет выявить причины зависимости и побороть её без последствий.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о том, что безалкогольное пиво может быть полезно в борьбе с психологической зависимостью от алкоголя, однако никак не поможет одолеть зависимость физического характера.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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