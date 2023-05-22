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22 мая, 14:29

Врач объяснил, почему безалкогольное пиво не поможет в борьбе с алкоголизмом

Хирург Умнов: Безалкогольное пиво не поможет избавиться от зависимости

Безалкогольное пиво может быть полезно в борьбе с психологической зависимостью от алкоголя, но при этом никак не поможет одолеть зависимость физического характера, таким мнением поделился хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.

"Психическую зависимость от алкоголя безалкогольное пиво убирает. Человек понимает, что выпил пиво. Вкус, запах напитка — всё, как обычно, как он привык", объяснил специалист.

Врач считает, что переход на безалкогольное пиво лишь на какое-то время отсрочит момент возвращения к употреблению спиртного.

"Снять физическую зависимость безалкогольное пиво не в состоянии. Рано или поздно человек всё равно пойдёт и купит алкоголь. Так что мой ответ — нет", — подытожил Умнов.

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Freepik

Юрий Лысенко
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