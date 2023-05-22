Врач объяснил, почему безалкогольное пиво не поможет в борьбе с алкоголизмом

Безалкогольное пиво может быть полезно в борьбе с психологической зависимостью от алкоголя, но при этом никак не поможет одолеть зависимость физического характера, таким мнением поделился хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.

"Психическую зависимость от алкоголя безалкогольное пиво убирает. Человек понимает, что выпил пиво. Вкус, запах напитка — всё, как обычно, как он привык", — объяснил специалист.

Врач считает, что переход на безалкогольное пиво лишь на какое-то время отсрочит момент возвращения к употреблению спиртного.

"Снять физическую зависимость безалкогольное пиво не в состоянии. Рано или поздно человек всё равно пойдёт и купит алкоголь. Так что мой ответ — нет", — подытожил Умнов.