В Приамурье девушка смешала нейролептики с алкоголем и попала в психбольницу

В Амурской области девушка попала в психбольницу, смешав в клубе нейролептики с алкоголем. При этом она оскорбляла всех вокруг: от охраны заведения до руководства страны. Извиняться пришлось её парню, сообщает SHOT.

Житель Амурской области извинился за себя и за свою девушку после хулиганства. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в городе Зея. 20-летние Тимур и Алиса отмечали 1 Мая в ночном клубе, где как следует напились. При этом девушка, страдающая от биполярного расстройства, до этого приняла психотропные препараты. Выйдя на улицу, парочка принялась орать оскорбительные фразы в адрес руководства страны и тех, кто пытался их успокоить. Очевидцы сняли бесчинства на телефон и вызвали полицию.

Сотрудники забрали Тимура и Алису в отдел, но им пришлось ждать десять часов, пока те проспятся. Придя в себя, девушка заявила, что в её состоянии совершенно нормально не понимать, что ты делаешь. А вот парень поспешил записать публичные извинения. В итоге в отношении обоих нарушителей спокойствия составили протоколы о хулиганстве. Тимура отпустили, а его спутницу отправили на принудительное лечение.