14-летняя школьница из Балашихи попала в больницу с диагнозом прожжённого алкоголика

В подмосковной Балашихе 14-летняя школьница попала в больницу в бессознательном состоянии после того, как выпила ударную дозу спиртного с одноклассником. По данным SHOT, девочка употребила больше бутылки водки в эквиваленте. Врачи поставили ей очень серьёзный диагноз, который обычно встречается на поздних стадиях алкоголизма.

Школьница пошла погулять с приятелем, а через пять часов неизвестный позвонил её маме и рассказал, что той стало плохо и сейчас её везут в больницу. Врачи поставили школьнице диагноз: "дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем". Обычно этот недуг выявляют при затяжном алкоголизме или из-за внушительной дозы выпитого спиртного — если выпить больше одной бутылки крепкого спиртного и при этом ещё смешать его с другими напитками.

В подробностях истории теперь разбирается полиция. Семья девочки ранее не состояла на учёте.