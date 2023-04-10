14-летняя школьница из Балашихи попала в больницу с диагнозом прожжённого алкоголика
В Балашихе 14-летняя школьница попала в больницу, выпив серьёзную дозу алкоголя
В подмосковной Балашихе 14-летняя школьница попала в больницу в бессознательном состоянии после того, как выпила ударную дозу спиртного с одноклассником. По данным SHOT, девочка употребила больше бутылки водки в эквиваленте. Врачи поставили ей очень серьёзный диагноз, который обычно встречается на поздних стадиях алкоголизма.
Школьница пошла погулять с приятелем, а через пять часов неизвестный позвонил её маме и рассказал, что той стало плохо и сейчас её везут в больницу. Врачи поставили школьнице диагноз: "дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем". Обычно этот недуг выявляют при затяжном алкоголизме или из-за внушительной дозы выпитого спиртного — если выпить больше одной бутылки крепкого спиртного и при этом ещё смешать его с другими напитками.
В подробностях истории теперь разбирается полиция. Семья девочки ранее не состояла на учёте.
А ранее в Забайкалье 15-летняя девочка умерла, отравившись алкоголем. По предварительным данным, школьница вместе с друзьями отмечала день рождения, компания распивала крепкие напитки, после чего подростку стало плохо. На следующее утро девочку нашли мёртвой родственники.
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