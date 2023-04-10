В Забайкальском крае 15-летняя школьница насмерть отравилась алкоголем

В посёлке Дарасун Карымского района Забайкалья 15-летняя девочка умерла, отравившись крепким алкоголем. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагический инцидент произошёл 7 апреля, тело девочки-подростка нашли родственники. По предварительным данным, накануне школьница вместе с друзьями отмечала свой день рождения, компания распивала крепкие алкогольные напитки, после чего подростку стало плохо. На следующее утро девочку нашли мёртвой.

Расследование начато по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи опросили друзей и родственников скончавшейся школьницы. Сейчас устанавливается, где несовершеннолетние могли купить спиртное.