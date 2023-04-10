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10 апреля, 05:01

В Забайкальском крае 15-летняя школьница насмерть отравилась алкоголем

В посёлке Дарасун Карымского района Забайкалья 15-летняя девочка умерла, отравившись крепким алкоголем. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагический инцидент произошёл 7 апреля, тело девочки-подростка нашли родственники. По предварительным данным, накануне школьница вместе с друзьями отмечала свой день рождения, компания распивала крепкие алкогольные напитки, после чего подростку стало плохо. На следующее утро девочку нашли мёртвой.

В Мордовии школьница выпила алкоголь из родительской заначки и отравилась

В Мордовии школьница выпила алкоголь из родительской заначки и отравилась

Расследование начато по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи опросили друзей и родственников скончавшейся школьницы. Сейчас устанавливается, где несовершеннолетние могли купить спиртное.

Ранее Лайф писал, как под Волгоградом дети играли в доктора и отравились таблетками, пока мать пила с подругой. Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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