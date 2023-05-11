Нарколог назвал способ в детстве "привить" ребёнка от зависимостей

Многие родители хотели бы знать, можно ли в качестве профилактики зависимости от алкоголя сформировать у детей "иммунитет" к нему заранее. На вопрос о "волшебной прививке" ответил в беседе с РИА ФАН врач-нарколог и психиатр Василий Шуров.

"В основном это пример родителей, которые сами не употребляют, когда человек реализован по всем сферам и жизнью доволен настолько, что ему не надо заливать за воротник. Прививок, к сожалению, не существует. Прививка позволяет вырабатывать антитела, блокирующие развитие заболевания. А алкоголь — это про продукты метаболизма и ферменты, его разрушающие, его не заблокируешь. Только воспитанием, примером здоровой полноценной жизни родителей", — объяснил медик.

Поскольку подросток вряд ли сможет помочь себе сам (если всё же столкнётся с этой напастью), не осознает проблему и не пойдёт к наркологу, ему должны помочь взрослые. Пока ребёнку не исполнилось 18 лет, родители несут ответственность. Шуров призывает срочно вмешаться, если ребёнок начал прогуливать школу и приходить нетрезвый. Он также напомнил и об органах контроля, которые "не одобрят такое самоустранение родителей из жизни ребёнка".