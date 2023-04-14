Врач разрушил главный миф о женском алкоголизме

Женский алкоголизм можно распознать по поведению и внешним признакам. Но избавиться от заболевания можно. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психотерапевт-нарколог центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы № 1 "МЕДСИ в Отрадном", врач первой квалификационной категории Станислав Грувман.

По словам специалиста, изменения в женском организме при хроническом алкоголизме зависят от длительности и стадии заболевания. Они обусловлены поражением как на психическом, так и на физическом уровне. Так, в первую очередь снижается осознание происходящего и самоконтроль, затем развиваются органические поражения органов и систем. В зависимости от стадии алкоголизма наблюдаются стойкие болезненные изменения.

Говоря об особенностях заболевания, врач отметил, что ткани печени у представительниц прекрасного пола более чувствительны к токсическому влиянию алкоголя, и даже при небольших количествах спиртного могут быстро развиться поражения органа. В женском организме получаются большие концентрации этанола, а поддерживает это состояние небольшая активность фермента, расщепляющего алкоголь. Вместе с тем спиртное при болезни влияет на гормональный фон в различные периоды цикла. Ещё увеличивается время вывода этанола и продуктов его метаболизма из организма.

Бить тревогу нужно, если женщина стала проявлять повышенный интерес к алкоголю, искать повод для застолья или хотеть пить в одиночестве. Для такой дамы спиртное — способ снять любой стресс. На попытки окружающих отговорить от выпивки женщина проявляет агрессию и злость, у неё наблюдается бесконтрольное употребление. Показатель и то, что дама стала проявлять безразличие к мужу и детям, потеряла интерес к нормальным жизненным ценностям. У неё также наблюдаются мешки под глазами, дряблая кожа, морщины, мелкое дрожание рук и вообще женщина с хроническим алкоголизмом перестаёт следить за собой. Однако вылечить заболевание можно.

"Многие уверены, что женский алкоголизм не лечится, но это не так. Не будем скрывать, что шансов на выздоровление у таких пациенток меньше. Это связано с тем, что данная форма зависимости сложнее поддаётся терапии. Однако при правильном подходе и ответственном соблюдении всех назначений лечащего врача каждая девушка имеет возможность избавиться от пагубной привычки, разрушающей здоровье и жизнь", — объяснил Грувман.

При лечении и реабилитации в случае с женщинами большой упор делается на восстановление психоэмоционального фона. Схема лечения составляется индивидуально с учётом всех особенностей алкогольной болезни, состояния организма, стажа употребления, вида принимаемых напитков и прочих немаловажных деталей.