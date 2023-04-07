Выпивала перед сном: В Британии собаку впервые излечили от алкоголизма

В Великобритании впервые излечили собаку от человеческого недуга — алкогольной зависимости. Как пишет Telegraph, речь идёт о двухлетнем лабрадоре Коко, у которого умер хозяин. Питомец поступил в приют с другой собакой. У обеих постоянно были судороги, которые являлись следствием ломки от алкоголизма.

"Собаки стали зависимы от алкоголя, так так их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать", — пишет издание Telegraph со ссылкой на информацию от приюта.

К сожалению, вторую собаку спасти не удалось. А вот пёс Коко, проведя четыре недели под наркозом, смог прийти в себя и избавиться от зависимости. По словам ветеринаров приюта, он пока не готов жить в другой семье. Хотя физически он кажется здоровым, но на самом деле подвержен тревожности.