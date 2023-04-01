Генетик раскрыла, можно ли алкоголизм "получить по наследству"

Практически все особенности организма определяются генами — в них запрограммированы цвет глаз, длина ступни, реакция на боль и многое другое. И склонность к зависимостям тоже может быть наследственной. Однако насколько большую роль в этом играет генетика, рассказала врач-генетик лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова.

На зависимости помимо наследственности влияет целый комплекс факторов, например, образ жизни, привычки членов семьи и окружения, социально-экономическое положение, травмирующие события. Однако и гены не на последнем месте: учёные выяснили, что вклад генетики в развитие алкоголизма составляет до 65%.

"На формирование зависимости обычно влияют гены, кодирующие работу основных гормонов счастья: серотонина, дофамина и эндорфина. Например, гены ANKK1, COMT, OPRM1, DAT1. Они отвечают за вознаграждение и удовольствие, поэтому если у человека их вырабатывается много, то и эффект развивается моментально", — рассказала Колесникова RT.

И носители определённых генов получают больше удовольствия от алкоголя, кофеина или никотина и меньше страдают от последствий — например, не чувствуют похмелья. Однако это не значит, что человека с детства будет тянуть к алкоголю, сигаретам или азартным играм, поскольку одна наследственность не позволят сформировать зависимость.

Также, как рассказала врач, учёные выделили целый ряд генов, ответственных за реакцию человека на спиртное. Например, носители GABRA2, CHRM2, KCNJ6 и AUTS2 быстро пьянеют и могут практически не испытывать похмелья.

"В комплексе с окружением или семьёй, в которых любят крепкие напитки, такое комбо может сыграть решающую роль в формировании стойкой зависимости от алкоголя", — уточнила Колесникова.