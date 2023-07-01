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1 июля, 08:30

Во Франции за ночь задержали почти тысячу участников массовых беспорядков

Во Франции силовики за минувшую ночь задержали 994 участника массовых беспорядков, которые вспыхнули после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Эта цифра немного превышает число задержанных по итогам ночи на пятницу, 30 июня, когда стражи порядка задержали 875 человек. Кроме того, в ходе беспорядков в республике пострадали 79 полицейских. В ночь на пятницу было ранено 249 правоохранителей.

За минувшую ночь протестующие подожгли более тысячи авто и несколько сотен зданий. Наиболее крупные беспорядки происходили в пригородах Парижа, Марселе, Лионе, Тулузе, Бордо.

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Резонансное убийство при задержании произошло в пригороде Парижа 27 июня. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток, которого звали Нахель, скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Полицейский, застреливший подростка, уже принёс извинения семье погибшего.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Иван Косицын
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