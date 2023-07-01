Во Франции за ночь задержали почти тысячу участников массовых беспорядков
Во Франции силовики за минувшую ночь задержали 994 участника массовых беспорядков, которые вспыхнули после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Эта цифра немного превышает число задержанных по итогам ночи на пятницу, 30 июня, когда стражи порядка задержали 875 человек. Кроме того, в ходе беспорядков в республике пострадали 79 полицейских. В ночь на пятницу было ранено 249 правоохранителей.
За минувшую ночь протестующие подожгли более тысячи авто и несколько сотен зданий. Наиболее крупные беспорядки происходили в пригородах Парижа, Марселе, Лионе, Тулузе, Бордо.
Резонансное убийство при задержании произошло в пригороде Парижа 27 июня. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток, которого звали Нахель, скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Полицейский, застреливший подростка, уже принёс извинения семье погибшего.
Getty Images / Anadolu Agency