Во Франции за ночь задержали почти тысячу участников массовых беспорядков

Во Франции силовики за минувшую ночь задержали 994 участника массовых беспорядков, которые вспыхнули после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал BFMTV .

Эта цифра немного превышает число задержанных по итогам ночи на пятницу, 30 июня, когда стражи порядка задержали 875 человек. Кроме того, в ходе беспорядков в республике пострадали 79 полицейских. В ночь на пятницу было ранено 249 правоохранителей.