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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 00:34

Один человек погиб в результате стрельбы в хорватском городе Сисак

Неизвестный открыл огонь из автомата в Центральной Хорватии, погиб один человек

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата на оживлённой улице города Сисак в Центральной Хорватии. По данным новостного портала Index, в результате происшествия погиб один человек, несколько ранены.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям из автомата Калашникова, а также поджёг три здания в районе Сисака Канак. После этого он пустился в бегство.

Сейчас на месте трагедии проводятся следственные мероприятия, улица перекрыта. Преступника ищут.

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Ранее Лайф писал, что вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. К настоящему моменту опасного пассажира задержали.

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Unsplash

Оксана Попова
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