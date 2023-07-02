Один человек погиб в результате стрельбы в хорватском городе Сисак

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата на оживлённой улице города Сисак в Центральной Хорватии. По данным новостного портала Index, в результате происшествия погиб один человек, несколько ранены.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям из автомата Калашникова, а также поджёг три здания в районе Сисака Канак. После этого он пустился в бегство.

Сейчас на месте трагедии проводятся следственные мероприятия, улица перекрыта. Преступника ищут.